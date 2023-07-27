نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية.. ظهرت برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية برقم الجلوس، وذلك بعد إعلان الأزهر الشريف اعتمادها، مع منتصف ظهر اليوم الخميس، مما يعني إعلانها في الوقت الراهن أمام جميع الطلاب الذين يمكنهم الدخول إلى موقع نتيجة الأزهر الشريف لمعرفتها برقم الجلوس تسهيلًا عليهم.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية

وتوفر «الوطن» رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية برقم الجلوس، وذلك مع إعلانها واعتمادها اليوم الخميس، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وعقد الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023، إذ اعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويجري في الوقت الراهن، نقل نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية، على أن تعلن المنطقة الأزهرية بالمحافظة عن أوائلها.

أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

كما جرى إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع المحافظات، للأقسام: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.