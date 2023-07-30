«أزهرية الشرقية»: تلقي الطعون على نتائج الثانوية اليوم ولمدة شهر

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعاً موسعًا مع مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي والمدير المالي للمنطقة ومسئولي التحول الرقمي بالإدارات التعليمية كافة، في إطار استعدادات منطقة الشرقية لبدء منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي للدور الأول للعام الدراسي 2023.

تجهيز المقرات لاستقبال الطلبة

وشدد «الجنيدي» على ضرورة الاستعداد الجيد وتجهيز المقرات بالأجهزة اللازمة، مع الاستعانة بأكفأ المختصين ممن لديهم مرونة وقدرة على التعامل مع الجمهور والطلاب لإنهاء إجراءات الطعون المقدمة من قبل الطلاب.

بدء تلقي الطعون اليوم

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول وتيسير أمورهم طبقًا للضوابط المعمول بها، ومن المقرر بدء أعمال الطعون بكافة الإدارات اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة شهر، مشيرا إلى أن أعمال الطعون تتم بإشراف الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف.

يذكر أنه تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية قبل يومين، كما تم الإعلان عن أسماء الأوائل في الثانوية الأزهرية، ويستعد الطلاب للالتحاق بكليات الأزهر الشريف الموزعة في محافظة الشرقية وفي أنحاء الجمهورية.