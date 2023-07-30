وفاة الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة علماء الأزهر الشريف

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الدكتور السعيد عبادة، الأستاذ بالكلية، وعضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفاة الدكتور السعيد عبادة وأسرة كليته تقدم العزاء

وكتبت كلية اللغة العربية في نعيها: «يتقدم عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، الأستاذ الدكتور صلاح عاشور، والوكلاء وكل منسوبي الكلية بخالص العزاء والمواساة إلى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وهيئة كبار العلماء، في وفاة العالم الجليل الأستاذ الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية اللغة العربية بالقاهرة، خالص العزاء لأسرة عالمنا الجليل».

موعد صلاة الجنازة

وأعلنت كلية اللغة العربية في منشورها أنَّ صلاة الجنازة على الدكتور السعيد عبادة ستكون بعد صلاة ظهر اليوم بالجامع الأزهر.

نبذة عن الدكتور السعيد عبادة

الدكتور السعيد عبادة من مواليد قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، في 5 يونيو من عام 1934 ميلاديا، وتخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 1961 من الميلاد، بعدما حصل على الليسانس بتقدير عام ممتاز، كما حصل على الماجستير من نفس الكلية عام 1967 بتقدير جيد جدا، في رسالة بعنوان: «النقد الأدبي في العصر الأموي»، وحصل بعد ذلك على الدكتوراه في عام 1973 بتقدير مرتبة الشرف الأولى، في رسالة بعنوان: «أبو العلاء المعري الناقد الأدبي».