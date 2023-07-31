انطلاق فعاليات مؤتمر «المصريين بالخارج 4» اليوم.. تبدأ بـ«كشف حساب»

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «المصريين بالخارج»، بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشارك السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسات مع عدد من الوزراء والنواب والمسئولين.

حضور 1000 مصري مغترب من 56 دولة مضيفة

ويحضر النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، 1000 مصري مغترب، من داخل أكثر من 56 دولة مضيفة على مستوى العالم، وتغلب نسبة الحضور من الدول العربية، قاموا بالتسجيل عبر الإستمارة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الهجرة، كإجراء لحضور هذه النسخة من المؤتمر.

بداية فعاليات المؤتمر بجلسة «كشف حساب»

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تبدأ فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، بـ«كشف حساب»، والتي تتضمن عرضا وافيا لجهود وزارة الهجرة بقيادة السفيرة سها جندي، لخدمة المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر ذاته، والتي عقدت العام الماضي.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أنه سيتم بث مباشر لفعاليات جلسات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، عبر الصفحة الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب»، كي يتمكن الجميع من متابعة أحداث ومناقشات المؤتمر لحظة بلحظة.

يذكر أن النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، تضم 12 جلسة لمناقشة 5 محاور، لاستخراج أكبر عدد مممكن من التوصيات التي تحقق مطالب المصريين بالخارج، وعلى رأسها الخدمات الإلكترونية وإتاحة مجال الاستثمار للمغتربين داخل وطنهم الأم.