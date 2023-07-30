فعاليات مؤتمر «المصريين بالخارج 4».. جلسات وحلقات نقاشية «إنفوجراف»

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «إنفوجراف» توضح من خلاله ما يدور خلال النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «المصريين بالخارج»، والذي ينعقد غدًا الاثنين، بمشاركة 1000 مصري مغترب، وعدد من الوزراء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حلقات نقاشية وجلسات لمناقشة عدد كبير من المحاور

وكشفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الإنفوجراف، أنّ النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، ستشهد عدد من الحلقات النقاشية والجلسات، لمناقشة عدد كبير من المحاور المختلفة.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، ما سيدور خلال جلسات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، وفقا لإنفوجراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج 4

- المحور الاستثماري يشمل:

- أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار.

- تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج.

- الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

- تطوير قنوات التواصل بين الدولة والمستثمرين بالخارج.

- المحور السياسي ويشمل:

- الحديث عن الاستحقاق الرئاسي المقبل.

- تمثيل الشباب في الأحزاب والبرلمان.

- مواجهة حرب الشائعات.

- المحور الاجتماعي ويشمل:

- إنشاء وثيقة أو صندوق لحماية المصريين بالخارج.

- مد المظلة التأمينية لتشمل جميع المصريين المغتربين.

- المحور الخدمي ويشمل:

- دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

- التسويات التجنيدية.

- تيسير الأوراق الثبوتية.

- المحور الاقتصادي ويشمل:

- مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم.

- طرح منتجات مصرفية استثمارية مختلفة.

- تنويع مجالات الاستثمار الحالية.