وزيرة الهجرة: «المصريين بالخارج 4» سيناقش إنشاء شركة للاستثمار

كشفت السفيرة سها جندي، عن أهمية انعقاد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «المصريين بالخارج»، التي تنطلق غدا الاثنين الموافق 31 يوليو، وذلك لأنها تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة كل ما يخص المصريين بالخارج.

دور المصريين بالخارج في الترويج والدعم لثقافتهم وهويتهم

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أنّ مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، سيشهد تنفيذ عدد كبير من التوصيات، التي طالب بها عدد كبير من المغتربين على مدار الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مناقشة إنشاء «شركة المصريين بالخارج للاستثمار»، والتي من المخطط لها أن تضم عدد كبير من المستثمرين المصريين في الخارج داخل مختلف الدول المضيفة.

وأوضحت «جندي» أنّ هذه النسخة من المؤتمر ستتناول محاور عدة، كل محور يناقشه الوزير المسؤول عن الملف، كي تكون المناقشة لها جدوي ونتمكن من الخروج بالتوصيات ومن ثم تنفيذها، إذ سيتم مناقشة دور المصريين بالخارج في الترويج والدعم لثقافتهم وهويتهم بالدول المضيفة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى أهمية دور المصريين بالخارج في الرد على الشائعات التي يتعرض لها وطنهم.

طرح المجالات والفرص لإستثمار المغتربين في مصر

وأكدت وزيرة الهجرة، أن فعاليات هذه النسخة من المؤتمر ستتضمن إعلان تفاصيل إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص لخدمة المصريين في الخارج قبل نهاية هذا العام، من قبل مشاركة نائب وزير الاتصالات، كما سيستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفرص التي تمنح لشباب مصر في الخارج للدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

كما أشارت «جندي» إلى مشاركة وزير المالية الدكتور محمد معيط، لعرض جهود البنوك لخدمة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى طرح المجالات والفرص للاستثمار في مصر، بجانب الأسهم المتاحة في البورصة لاكتتاب المغتربين.