وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات ومنشآت طبية بجامعة بنها

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور غير مسبوق، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، حيث أصبح لدينا 120 مستشفى جامعيا حكوميا في مختلف التخصصات الطبية، وتحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

جاء ذلك خلال جولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بجامعة بنها لافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت الطبية بالجامعة، بحضور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

افتتاح مشروعات التطوير ببنها الجامعي

استهل الوزير زيارته بافتتاح عدد من مشروعات التطوير بمستشفيات جامعة بنها، منها منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين الحديث بسعة 20 ألف لتر بتكلفة 23 مليون جنيه؛ لخدمة جميع الأقسام بمستشفيات الجامعة، ومنظومة رفع وتخزين المياه لمباني المستشفيات بتكلفة 9 ملايين جنيه، والتي تضم 3 خزانات مياه، سعة كل خزان 20000 لتر مزود بمواتير رفع المياه، وشبكة صرف صحي، فضلًا عن منظومة الإنذار المبكر، بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى التجهيزات الجديدة بمبنى كلية طب وجراحة العيون، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

مبنى العمليات الموحدة بتكلفة 89 مليون جنيه

كما قام «عاشور» بافتتاح المرحلة الأولى والثانية من مبنى العمليات الموحدة، بتكلفة 89 مليون جنيه، ويضم المبنى 17 كبسولة جديدة، وتم إعداده وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويحتوي على عناية ICU ويضم 8 أسرة عناية مركزة، وغرف خدمات، بالإضافة إلى افتتاح مبنى العلاج الاقتصادي، والذي يضم 44 غرفة فاخرة بملحقاتها، بتكلفة 18 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق على مساحة 500 متر مربع، ويمثل طفرة كبيرة في مجال الخدمات الطبية الفندقية بمستشفيات جامعة بنها.

كما تفقد الوزير مبنى الجراحة الذي يتم تطويره بتكلفة تبلغ حوالي 140 مليون جنيه، وتفقد تركيب منظومة الإطفاء الذاتي للحريق بالرشاسات، ومنظومة سحب الأدخنة لمبنى الاستقبال، بتكلفة 2.6 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة بنها؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين المترددين عليها، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به جامعة بنها بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، وبخاصة القطاعات الطبية والعلاجية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك تعكس حرص الدولة على المساندة المستمرة للجامعات للقيام بدورها العلمي والتعليمي والمجتمعي على النحو المطلوب.

زيادة القدرة الاستيعابية

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة أن ما تشهده مستشفيات جامعة بنها من أعمال تطوير لزيادة القدرة الاستيعابية، وتقديم خدمات متميزة، يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير القطاع الصحي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية المصرية، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة بنها تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريضية القائمة على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بمستشفيات الجامعة.

توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة

وأكد رئيس جامعة بنها أن مستشفيات بنها الجامعية تحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين، مشيرًا إلى حصول مستشفيات الجامعة على تبرع بأجهزة طبية بقسم الرمد ومستشفى العيون بقيمة خمسة عشرة مليون جنيه.

طفرة غير مسبوقة

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الدخاخني أن مستشفيات جامعة بنها شهدت خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في أدائها، وساهمت في تحسين الخدمات الطبية المقدمة، واستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية، مشيرًا إلى أن عدد المترددين عام 2022 على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ بلغ 700 ألف مريض، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة والطوارئ35 ألف مريض، فضلًا عن إجراء 300 ألف أشعة تشخيصية متنوعة، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنها.