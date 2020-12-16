تطوير بنك الدم في مستشفيات بنها الجامعية

أعلن الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، إنه بدءً من منتصف أكتوبر الماضي وضعت الجامعة خطة لتطوير بنك الدم بمستشفيات بنها الجامعية برئاسة الدكتور محمد الشافعي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، لتتماشى مع المعايير المصرية القومية والعالمية، مشيرًا إلى البدء في فصل بعض مشتقات الدم كخطوة أولى لتحضير كافة المشتقات.

واضاف «القاضي»، إن من أهم المشتقات البلازما الطازجة المجمدة "FFP" (كل الفصائل)، والتى تحتوي على كل عوامل التجلط بنسب قياسية والصفائح الدموية المجمعة من متبرع واحد «SDP» بطريقة الفصل الانتقائي، والتي تقلل من مضاعفات نقل الصفائح الدموية من متبرعين مختلفين، والصفائح الدموية المفصولة من الدم الكامل «RDP» (الصفائح الدموية من متبرعين مختلفين)، إلى جانب تعظيم رصيد بنك الدم من كرات الدم الحمراء المكدسة «PRBC» (كل الفصائل) لخدمة كافة المرضى بما يحتاجون من مكونات الدم.

كان الدكتور مصطفى القاضي قد أعلن انضمامه لعضوية المجلس الاستشاري لجامعة رأس الخيمة بالإمارات، وذلك في إطار حرص جامعة بنها على تفعيل سبل التعاون الدولي مع الجامعات، وبناءًا على دعوة جامعة رأس الخيمة.

وعُقد الاجتماع الأول لاعضاء المجلس الإستشاري ممثلًا في أعضاء جامعة رأس الخيمة والأعضاء المشاركين من الخارج الاثنين الماضي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الملحة خاصة مشكلة فيروس كورونا والوضع التعليمي والبحثي في ظل هذه الأزمة، ومناقشة برامج التدريب الخاصة بالأطباء وبحث طرق تنمية موارد الجامعات المصرية والدولية.

الجدير بالذكر أن مشاركة جامعة بنها في عضوية المجلس الاستشاري لجامعة رأس الخيمة ممثلة في عميد كلية طب بنها يضع جامعة بنها في مصف الجامعات الدولية، كما أن كلية طب بنها قد قامت العام الماضي بتوقيع اتفاقيتين مع جامعة وهان الصينية وجامعة رأس الخيمة، وذلك امتدادًا لأواصر الترابط مع دولة الإمارات الشقيقة.

ومن جانبه، أعرب "القاضي" عن سعادته بهذه المشاركة والتعاون مع جامعة رأس الخيمة، بما يصب في التبادل والإستفادة من الخبرات على صعيد الوضع التعليمي والبحثي.

يذكر أن جامعة بنها تحرص علي التعاون الدولي من خلال توقيع الاتفاقات والشراكات العلمية مع الجامعات العربية والأجنبية لتطوير البحث العلمي ورفع المستوي التعليمي.