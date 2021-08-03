مستشفيات بنها الجامعية تدشن مبادرة «مستشفى بلا تدخين»

دشنت مستشفيات جامعة بنها برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني، حملة للإقلاع عن التدخين بعنوان «مستشفى بلا تدخين»، من أجل الوصول إلى مستشفى صديقة للبيئة تحافظ على صحة جموع المرضى وذويهم والعاملين والطاقم الطبى بإشراف جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخنى مدير مستشفيات جامعة بنها، في تصريح صحفي، اليوم، أن عملية حظر التدخين داخل المؤسسات والمنشآت الصحية وبالأخص المستشفيات، مهم للغاية، ويأتي ضمن تشريعات السلامة والصحة المهنية التى تمنع وتحظر التدخين في أماكن العمل والمستشفيات مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمرضى من مخاطر التدخين المدمرة للصحة.

وأضاف «الدخاخني»، أن فريق عمل جهاز السلامة والصحة المهنية وبمساعدة بعض أفراد من الأمن الإداري والمعاونين الإدارين يقومون بتوقيع غرامات فورية وتحصيلها على من يدخن فى الأماكن غير المخصصة للتدخين.

وأوضح أن الرؤيا والرسالة لمستشفيات جامعة بنها ليس الهدف منها السعي لتقديم خدمة طبية فقط ولكن القدره على توفير بيئة صحية أمنه لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها تحت شعار حملة مستشفى بلاتدخين ومستشفى صديقة للبيئة.

رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها يفاجىء أقسام طوارىء الجراحة والعظام والباطنية

في سياق أخر، وخلال جولة مفاجئة في ساعة مبكره من صباح اليوم الثلاثاء، تفقد الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مستشفيات بنها الجامعية.

وقال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم توفير النواقص من أجهزة قياس الضغط والسكر ثم تم المرور علي قسم العظام وتوفير عدد 2 كرسي متحرك على وجه السرعة لحالات الكسور وتم المرور علي وحدة السموم ووحدات الرعاية المركزة وتم التنبيه علي اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية وسرعة التعامل مع شكاوي أي مريض.