رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«أبو مازن» يثمن دعم ومساندة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية

كتب:

محمود البدوي
02:38 م | الأحد 30 يوليو 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنه يثمن دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الفلسطيني فى افتتاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والتي انطلقت فاعلياتها قبل قليل في مدينة العلمين الجديدة.

اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في العلمين الجديدة

وتأتى استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وتأكيدا على الدور المصرى المحورى والتاريخى الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطينى فى مواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

حكاية فلسطينية حصلت على 99% بالثانوية.. حزنت بشدة وفاجأها «أبو مازن»

سفير فلسطين بالقاهرة: أبو مازن يصل إلى مصر اليوم في زيارة رسمية

أبرز المشاركين في اجتماع الفصائل الفلسطينية بمصر غدا.. بينهم «أبو مازن»

أحمد الطاهري: دعوة أبو مازن لاجتماع الفصائل تستهدف إعلاء المصلحة الوطنية
بقلم محمود البدوي