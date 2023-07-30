«أبو مازن» يثمن دعم ومساندة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنه يثمن دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الفلسطيني فى افتتاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والتي انطلقت فاعلياتها قبل قليل في مدينة العلمين الجديدة.

اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في العلمين الجديدة

وتأتى استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وتأكيدا على الدور المصرى المحورى والتاريخى الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطينى فى مواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية.