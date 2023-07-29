سفير فلسطين بالقاهرة: أبو مازن يصل إلى مصر اليوم في زيارة رسمية

كشف سفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، عن وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطيني.

جلسة خاصة بين الرئيسين

وقال السفير اللوح، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة خاصة، لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن دور مصر في السعي لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بين أبناء الوطن.

افتتاح اجتماع للفصائل الفلسطينية

وأضاف سفير فلسطين أن الرئيس محمود عباس، سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والذي سينعقد بالقاهرة غدًا الأحد؛ لبحث التطورات في القضية الفلسطينية، والسبل المتاحة لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وبالأخص في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المناطق المختلفة من فلسطين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، إيمانًا بوحدة المصير، والتاريخ، والمستقبل، الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.