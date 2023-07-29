أبرز المشاركين في اجتماع الفصائل الفلسطينية بمصر غدا.. بينهم «أبو مازن»

تستضف مصر غدا، اجتماعا للفصائل الفلسطينية المختلفة للعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل التي تعاني من خلافات داخلية منذ عام 2007، ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من أجل المشاركة في الاجتماع.

أبرز المشاركين غدا في الاجتماع

وأصدرت حركة فتح بيانا عبر موقعها الإلكتروني توضح فيه أبرز الفصائل والأشخاص التي تشارك في الاجتماع غدا، وعلى رأسهم سيكون الرئيس الفلسطيني، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، والقيادي بحركة حماس، إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وروحي مشتهى.

لقاءات موسعة بين مختلف الفصائل الالتقاء بأبو مازن

وسيلتقي وفد «فتح» الجبهتين «الديمقراطية» و«الشعبية»، ويضم وفد فتح نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» روحي فتوح وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح» سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

لقاء ظهر الأحد مع أبو مازن

ويترأس وفد «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» نائب الأمين العام جميل مزهر، وضم أعضاء المكتب السياسي: كايد الغول، مروان عبد العال وحسين منصور، وستلتقي الفصائل ظهر الأحد الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي، دعم الحركة للنتائج التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.