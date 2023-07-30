عضو «التحالف الوطني»: منظمات العمل الأهلي تسعى لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء الوطن

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إنّ مجلس الحوار الوطنى حدّد ضمن المحور السياسى تفعيل دور منظمات العمل الأهلى وإزالة المعوقات، لافتاً إلى أنّ قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى سيكون مظلة قانونية لعمل التحالف.

وأضاف «عبدالقوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أنّ «التحالف يطالب بإعفاءات ومزايا لتذليل العقبات أمام الجمعيات الأهلية لأن منظمات العمل الأهلى تركز على إقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء الوطن»، مشيراً إلى أن التحالف سيشهد زخماً شعبياً كبيراً، وأنه قدّم خدمات لـ35 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً، وهناك مقترح لتنمية أموال الجمعيات الأهلية.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز القضايا التى تمت مناقشتها أمس فى جلسة المحور السياسى فيما يتعلق بالعمل الأهلى؟

- تمت مناقشة تعديلات القانون المنظم للعمل الأهلى لعام 2019، خاصة فيما يتعلق بـ«المادة 17»، ونطالب بأن تكون هناك إعفاءات ومزايا لتذليل العقبات أمام الجمعيات، ومن الإعفاءات التى نطالب بها، على سبيل المثال، تخفيض فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات، بالإضافة إلى تخفيض القيمة المضافة بالنسبة للجمعيات التى تقدم الخدمة للمسنين والأيتام ولذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون الصندوق الخاص بمنظمات العمل الأهلى خاصاً بالجمعية وبعيداً عن وزارة المالية، حتى يكون هناك مرونة وتوفير للوقت والجهد.

ما الخطط النقاشية على مدار الجلسات القادمة؟

- ستشهد الجلسات القادمة مناقشة المادة 43، الخاصة بالأجر الذى يحصل عليه المتطوعون مقابل تنقلاتهم وحضورهم للجلسات فى الجمعيات، وهنا نطالب بالعودة إلى النص القديم الذى يشدد على ضرورة حصول المتطوع على مقابل مادى نظير ما يتكبّده من نفقات شهرية أثناء تقديم الخدمة التطوعية، لأن وجود مقابل مادى للنفقات هو بمثابة تشجيع للمتطوع، وهو بذلك لا يحصل على مرتب أو مكافأة مقابل الخدمة التى يقدمها، لأن الحصول على الأموال تحت ذلك البند ينفى صفة التطوع، ونحن مهتمون للغاية بطرح المسألة الخاصة بأموال الجمعيات الأهلية فى حال تم حلها، ولدينا مقترح سنقوم بوضعه على طاولة الحوار الوطنى لمناقشته، ليتم تحويل أموال تلك الجمعيات للجمعيات أو الاتحادات النوعية الأخرى لتنميتها ودعمها وتوسيع أنشطتها، لتقوم بخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

هل ما زالت لجنة النقابات والعمل الأهلى تستقبل المقترحات لمناقشتها؟

- لجنة النقابات والعمل الأهلى لا تزال تستقبل المقترحات من فئات مختلفة، وأبرز المقترحات التى استقبلناها ما يتعلق بإعادة النظر فى المادة الخاصة بالعقوبات، لأنّ هناك مبالغة فيها، وعلى سبيل المثال العقوبات الخاصة بنقل الجمعية من مقر إلى مقر آخر دون الإبلاغ، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 50 ألف جنيه و500 ألف، ومن وجهة نظرنا فإنها عقوبة غير منطقية، ونطالب بتعديلها، وبناء على ما تم من جلسات حوار بالمحافظات وجلسة مجلس الأمناء توصّل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى رؤية لدعم العمل الأهلى فى المرحلة القادمة وإزالة المعوقات، وسيتم إرسال تلك الرؤية إلى مقرر لجنة الحوار للمنظمات الأهلية واللجان النقابية.

أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلى

هناك عدد كبير من الأهداف التى يسعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى إلى تحقيقها، ومنها حل مشكلات المواطنين ودعمهم مادياً ومعنوياً، بالإضافة إلى انضمام رجال الأعمال للتحالف، كما نهدف إلى عمل صناديق استثمارية وتدشين مشروعات زراعية واستصلاح أراضٍ وغيرهما، والتحالف سيشهد زخماً شعبياً كبيراً ويعمل على قدم وساق، لأنه سيضم كفاءات وكوادر ذات خبرة فى العمل الأهلى، لدعم المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والتحالف الوطنى يعمل بشكل دائم ويحقق إنجازات ظهرت فى مؤتمر يناير 2023، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى قدم الخدمات لـ35 مليون مواطن مصرى من الأكثر احتياجا.