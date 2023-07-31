تأهل فريق طلابي من الإسكندرية لنهائيات بطولة العالم في المغرب للروبوت

حقق أطفال الإسكندرية المشاركون في مسابقة المنتدى الأفروأسيوي للابتكار، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقة التي يمثلون خلالها أكاديمية العباقرة، وتأهلوا إلى نهائيات بطولة العالم بالمغرب للروبوت.

وكانت المسابقة عبارة عن ابتكار روبوت يعمل كغواصة إنقاذ وتم تجريبها في حمام سباحة كشكل مصغر ويؤهل هذا الفوز الفريق لتمثيل مصر في المسابقة الدولية والتي ستقام بالمملكة المغربية خلال شهر سبتمبر المقبل وفريق العباقرة مجموعة من طلبة المدارس بالإسكندرية تدربهم الدكتورة شيرين مجدى بإدارة الموهوبين والتعلم الذكى إلى جانب تدريبهم بأكاديمية العباقرة.

التأهل لبطولة المغرب

قالت شيرين مجدي مدربة الأطفال بأكاديمية العباقرة والمركز الإستكشافى التابع لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الأطفال يستعدون لهذه المسابقة منذ فترة بعد فوزهم ببطولة الجمهورية للروبوت مصر 2023 وتأهلوا من خلالها إلى نهائيات البطولة الدولية للروبوت والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة كاليفورنيا خلال شهر فبراير 2024 القادم وفوزهم genius academy بالمركز الأول بالمنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا بجامعة زايد بالإمارات العربية بدبي بمجال الابتكار وأيضا المركز الثاني على المسابقة بالأبحاث العلمية وحصولهم على منح دراسية لأمريكا وإنجلترا وبريطانيا.

وتابعت: وبعد تحقيقهم المراكز الأولى في مسابقة المنتدى الأفروأسيوي والتي أقيمت بالقاهرة تم تأهيلهم إلى نهائيات بطولة العالم بالمغرب للروبوت خلال شهر سبتمبر 2023 ولديهم الإصرار على تحقيق مراكز متقدمة في جميع البطولات المقبلة.

3 بطولات دولية

وأوضحت أن فريقها من أبطال الروبوت عباقرة مصر قد حققوا بهذا الفوز البطولة المحلية رقم 3 وسيشاركون في 3 بطولات دولية وهي بطولة دبى للروبوت وبطولة المغرب وأخيراً بطولة الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة كاليفورنيا وذلك يثبت عبقرية أطفال مصر في الابتكار.