تكريم مستشفى شفاء الأورام بالأقصر لدورها في إثراء البحث العلمي

كرمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، وذلك لما تقوم به المستشفى من دور مهم وبارز في علاج الأورام السرطانية للمصابين داخل الاقسام المختلفة بجانب التطور الكبير في المستوى العلمي في دعم مرضى السرطان بصعيد مصر، وتقديم أفضل خدمات طبية لهم على مدار الساعة.

درع التميز للمستشفى

وقدم الدكتور خيرى عبدالحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة حنان الليثي، عميد كلية الصيدلة بالجامعة، درع التميز إلى الدكتور أحمد سمير، استشارى المعامل بشفاء الأورمان.

استخدام الذكاء الصناعي في دراسة سرطان الكبد

جاء ذلك التكريم لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، عقب قيام طلاب كلية الصيدلية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعرض نتائج المشروع البحثي المشترك عن العوامل الجينية واستخدام الذكاء الصناعي في دراسة سرطان الكبد، وهو المشروع البحثي الذي شارك فيه أطباء وباحثون من المستشفى مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الصيدلة بالجامعة.

اهتمام المستشفى بالبحث العلمي

ومن جانبه قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى تقدم بخدمة كافة المجالات الطبية والعلمية ويوجد قسم متكامل للبحث العلمى بها، حيث يوجد تعاون كبير بين المستشفى وجامعات جنوب الصعيد فى مجال البحث العلمى لخدمة أفضل لمرضى السرطان، كما يوجد اهتمام كبير بالمستشفى بمجال البحث العلمي مشددا على ان البحث العلمى يحسن من نسبة شفاء مرضى السرطان في صعيد مصر.