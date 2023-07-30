ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن طقس غداً سوف يشهد ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة ستكون أجواء صيفية معتادة، وإن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضاً ملحوظاً الأيام القليلة المقبلة، ولكن بشكل طفيف، تزامناً مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بجنوب الصعيد غداً

وقالت غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة العظمى غداً بالقاهرة الكبرى 35 درجة مئوية في الظل، لافتة إلى أن المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، سوف تشهد أجواء شديدة الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة الكبري ستتراوح بين 38 إلى 39 درجة مئوية، وإن درجات الحرارة ستنخفض في ساعات الليل، مع وجود سرعة في الرياح.

غانم: وارد عودة الأجواء شديدة الحرارة مرة أخرى

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أنه من الوارد عودة الأجواء شديدة الحرارة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستواصل الإنخفاض بشكل طفيف حتى الساعات الأولي من بداية شهر أغسطس، مؤكدة أنها من الممكن أن تكون موجة قصيرة، ولن تطول مثلما حدث في شهر يوليو الجاري.

لن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

وأشارت غانم، إلى أنه لن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، منوهة بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية طوال هذا الأسبوع، حيث ستكون الأجواء الصيفية الطبيعية.