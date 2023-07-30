«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحتى شمال البلاد، إذ يشهد الطقس خلال فترة الذروة أجواء حارة، وفي باقي المناطق يشعر المواطنين بتحسن طفيف.

وسجلت درجات الحرارة الأن على مناطق ومدن القاهرة الكبرى في الظل 31 درجة مئوية فيما استقرت المحسوسة الأن عند 34 درجة مئوية.

وذكر الخبراء أن البلاد تشهد منذ أمس السبت انكسار للموجة الحارة التي سيطرت على كافة المناطق فترة طويلة، مؤكده ان نسب الرطوبة ستظل كما هي في أعلى مستوياتها لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت أن البلاد ستشهد أيضا نشاط للرياح من بعد الظهيرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لتضفي تحسنا نسبيا في الأجواء.

درجات الحرارة خلال ساعات الذروة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم خلال الفترة من الثانية ظهرا وحتى السادسة على المحافظات وفق بيان الأرصاد الجوية:

- القاهرة 36- 25.

- العاصمة الإدارية 36- 25 .

- أكتوبر 37- 25.

- بنهـا 36- 25.

- دمنهور 35- 24.

- وادي النطرون 36- 25.

- كفر الشيخ 35- 24.

- المنصورة 36- 24.

- الزقازيق 36- 25.

- شبين الكوم 36- 25.

- طنطا 36- 24.

- دمياط 34- 24.

- بورسعيد 34- 25.

- الإسماعيلية 39- 24.

- السويس 38- 25.

- العريش 35- 24.

- رفح 35- 24.

- رأس سدر 39- 26.

- نخل 39 - 20.

- كاترين 36 - 19.

- الطور 42- 26.

- طابا 38- 25.

- شرم الشيخ 42- 30.

- الإسكندرية 33- 24.

- العلمين الجديدة 33- 24.

- مطروح 32- 23.

- السلوم 33- 24.

- سيوة 38- 23.

- رأس غارب 42- 30.

- الغردقة 42- 30.

- سفاجا 41- 29.

- مرسى علم 40- 30.

- شلاتين 42- 30.

- حلايب 38- 31.

- أبو رماد 40- 30.

- رأس حدربة 39- 29.

- الفيوم 40- 25.

- بني سويف 40- 25.

- المنيا 41- 24.

- أسيوط 42- 26.

- سوهاج 43- 27.

- قنا 43- 30.

- الأقصر 44- 30.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 44- 29.