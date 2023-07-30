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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الرطوبة والرياح

كتب:

صفية النجار
08:20 م | الأحد 30 يوليو 2023
طقس 72 ساعة مقبلة

طقس 72 ساعة مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة والرطوبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء.

تحذير من الرطوبة

وبالنسبة لتوقعات طقس 72 ساعة مقبلة، حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع نسب الرطوبة إذ تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين 31 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 1 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 2 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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