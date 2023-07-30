محافظة القاهرة تكتسح.. 9 أوائل بالقائمة النهائية للثانوية العامة 2023

اكتسحت محافظة القاهرة نتيجة أوائل الثانوية العامة، حيث كان لها النصيب الأكبر بـ9 طلاب في مراكز مختلفة، في الشعبتين العلمية والأدبية.

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

وهنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

أوائل الشعبة الأدبية من القاهرة:

سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة.

عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة.

أوائل الشعبة العلمية علوم من القاهرة:

ياسمين شريف حسني عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الشعبة العلمية رياضيات من القاهرة:

أروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة.

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

مرقس شنودة محارب رأغب من محافظة القاهرة.

الأول دمج

وجاء علي عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي من محافظة القاهرة.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.