تربوي: ارتفاع نسب نجاح طلاب الثانوية العامة يرد على شائعات صعوبة الامتحانات

تعطي نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 دلالة كاشفة لدى خبراء التربية والمناهج، ويستطيعون من خلالها قراءة المشهد التعليمي لمرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة المصريين.

الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، قال إن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة، تقول إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام أكبر من السنوات السابقة على الإطلاق، و«ما يدهشني الضجة التي حدثت بعد بعض الامتحانات، وما أثير على أن الامتحان كان أعلى من مستوى أي طالب، وكان في مستوى الطالب المتفوق لكن المؤشرات أظهرت عكس ذلك تماما».

الوزارة لن تضر بالطلاب

وأضاف، الخبير التربوي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه لا يجب أن ننظر للمشككين في الامتحانات بعد الآن، ولابد أن ننظر إلى وزارة التربية والتعليم، التي لا يجب أن نشكك في نتائجها، لأنه ليس من مصلحتها أن تفعل شيئا غير حقيقي أو تضر بالطلاب، «يمكن أن نوجه رسالة لأولياء الأمور بأنه لابد أن نهدأ على الوزارة لأن ما أثير خلال فترة الامتحان يقول إن وزارة التربية والتعليم ضد الطلاب وهذا أمر غير حقيقي».

وتابع: «النتائج مبشرة للغاية وأفضل بكثير مما مضى، وستكون فرصة للطلاب في الالتحاق بالجامعات أكثر كثيرا، وتتيح للطلاب الالتحاق بما يرغبون من كليات».

وعن تفوق الطالبات على الطلاب، أوضح أنه منذ فترة طويلة ويتفوق البنات على الأولاد، ويرجع ذلك إلى أن البنات يكونون أكثر تركيزا من الأولاد في الثانوية العامة، لأن الطالب في هذه الفترة يكون في مرحلة المراهقة، وتكون السيطرة عليه صعبة للغاية، بينما تكون السيطرة على البنات أسهل كثيرا، «كما أن البنات نفسيا وتربويا لديهم قدرات أكبر على الحفظ والفهم والقدرة على التركيز على أكثر من شيء في وقت واحد».

وأشار إلى توجه الأولاد للعب الكرة رغبة في الوصول إلى نتائج أخرى، وهو فكر لابد من دراسته، لذلك فالبنات أكثر تفوقا على الأولاد في السنوات الأخيرة.

نسب نجاح الطلاب في 4 مواد دراسية بهذا العام

الكيمياء

بلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء لهذا العام، 88.9%، فيما بلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية، نحو 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022 نحو 86.2%، وفي عام 2021، بلغت النسبة 86.1%، وفي عام 2020، بلغت 87.3%، حيث يعد هذا العام الأعلى مقارنة بسابقيه.

الفيزياء

بلغت نسبة النجاح في امتحان الفيزياء 91%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغ 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022 نحو 83.5%، وفي عام 2021، بلغت نسبة 82.7%، وفي عام 2020، بلغت 80.7%، حيث يعد هذا العام الأعلى مقارنة بسابقيه.

الجغرافيا

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022، نحو 87.3%، وفي عام 2021، بلغت نسبة 88.5%، وفي عام 2020، بلغت 92.8%.

التاريخ

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ، 90.2%، كما أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022، نحو 85.5%، وفي عام 2021، بلغت نسبة 82.1%، وفي عام 2020، بلغت 87.3%، وهي كذلك الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة.