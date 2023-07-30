بعد اعتمادها رسميا.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 منذ قليل، مقدما لهم التهنئة بشأن اعتمادها، موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة، أن النتيجة ليست نهاية المطاف، فهي بداية لمرحلة جديدة، ومستقبل مشرق، وجاء ذلك من خلال منشور له على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

وبعد اعتمادها رسميا، وفرت بوابة «الوطن» رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، من خلال بوابتها الإلكترونية، تسهيلا للطلاب وأولياء أمورهم وأسرهم في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، في خطوات، وهي:

- الدخول على رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن https://natega.elwatannews.com/ .

- كتابة الاسم الرباعي للطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- إدخال رقم الهاتف.

- إدخال البريد الإلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

رسالة وزير التربية والتعليم للطلاب

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، وهي:

- ابنائي الطلاب اتمنى لكم مستقبل أفضل.

- النجاح في الحياه ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة.

- اجتهدوا وثابرو واكتسبوا مهارات المعرفة.

- المهارات والقدرات هي سبيل تحقيق آمالكم.

- تطوير القدرات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رسالة وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

واستكمل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم رسالة لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، وهي:

- ثقوا في أبنائكم.

- وفروا لهم الحب والطمأنينة.

- اهتموا اختيارتهم أيًا كانت.

- ساهموا في تطوير قدراتهم.

- مهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق.

- النجاح لا يتوقف على النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها.