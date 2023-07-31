الذكور يتفوقون على الإناث بأوائل العلمي رياضة بالثانوية العامة.. حققوا 9 مراكز

هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

وتفوق الذكور في شعبة العلمي رياضة على الإناث في قائمة أوائل الثانوية العامة، إذ حققوا 9 مراكز، فيما حقق الإناث مركزا واحدا فقط على غير المعتاد.

ترتيب أوائل شعبة العلمي رياضة

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

أروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة.

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين، الموافق 31 يوليو، خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.