أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ علمي وأدبي، والتي ينتظرها الآلاف من أبنائنا الطلاب في محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب إعلان وزارة التربية التعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر غداً ، لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم الفني.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ علمي وأدبي

بينما كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، أنه عقب الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ، علمي وأدبي، سوف تتسلم مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، غداً الإثنين، كشوف النتائج لطلاب الثانوية العام عبر أسطوانات مدمج بالدرجات، والتي يتم توزيعها عقب ذلك على عدد 13 إدارة تعليمية في مراكز ومدن كفر الشيخ.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ علمي وأدبي

وأضاف المصدر أن أبنائنا الطلاب في الثانوية العامة في كفر الشيخ، سوف يحصلون على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس بسهولة ويسر، ثم يعقبها اللجوء إلى مدارسهم عقب ذلك بهدف الحصول على بيان درجات كل مادة علي حدة، وذلك عقب الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ علمي وأدبي.