أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الوادي الجديد علمي وأدبي

يسعى العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في الوادي الجديد علمي وأدبي فور الإعلان الرسمي لأوائل الشهادة الثانوية العامة، بعد اعتمادها من قِبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس

ووفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات، وذلك عن طريق موقع الوزارة.

ومن المقرر الإعلان عن النتيجةكاملة رسميًا خلال الساعات المقبلة عقب المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين الساعة الثانية عشر ظهراً من وزير التربية والتعليم.

طريقة سهلة للاستعلام

تُقدم وزارة التربية والتعليم للطلاب طريقة سهلة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس عن طريق البحث باستخدام رقم جلوس الطالب وبياناته الرسمية.

ويتم الحصول على النتائج فور ظهورها على بوابة الثانوية العامة عبر موقع مركز المعلومات الذي يتيحه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

وتوفر «الوطن» نتيجة الامتحانات بسهولة وبشكل رسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية من خلال هذا الرابط:

الضغط على رابط موقع الوطن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي.

اختيار شعبة الطالب سواء علمي أو أدبي.

كتابة الاسم رباعي.

اختيار المحافظة

التسجيل برقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة

نتيجة الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم، كما اعتمدت نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة النجاح لهذا العام 78.8%، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الاثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا.