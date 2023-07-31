فرحة في منزل العاشر على الثانوية العامة علمي رياضة: تنظيم الوقت سر تفوقي

امتلأت الزغاريد والأغاني منطقة الجولف بحي الشرق ببورسعيد بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة أوائل الشهادة الثانوية العام 2023 ومن بينهم مروان عفيفي الذي حصد المركز العاشر علمي رياضة.

وتعالت الزغاريد وأغنية «وحياة قلبي وأفراحه»، أسفل منزل مروان، عقب إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2023، وأكدت أنها كانت متوقعة التفوق لمروان لكن كان حلمه أن يكون من الـ10 الأوائل بعيد المنال لكن تحقق.

فرحة في منزل مروان

أوضح الأب ويعمل محاسبًا أن مروان متفوق واعتمد من بداية السنة على المذاكرة والالتزام وكان يحرص على تنظيم وقته، وتوقع له التفوق ولكن ليس من الـ10 الأوائل.

وأوضح أنه سخر من مروان في الصباح فقال له اشحن موبايلك علشان الوزير يكلمك وضحكوا إلا أن الأمر أصبح حقيقة، موضحا أن شقيقه الأكبر طالب بكلية الصيدلة.

الأم: ابني كان منظما في دروسه

وأكدت الأم أن ابنها كان متفوقًا وكان لا يحتاج أن أقول له ذاكر دروسك، فهو ينظم وقته ويحلم بكلية الهندسة، ولكنه لم يتوقع أن يكون من العشر الأوائل في نتيجة الثانوية العامة وأكدت أن حلم نجاح ابنها عرفته من صفحات التواصل الاجتماعي ولم تصدق عينيها وبكت قائلة: يا رب اكتب الفرحة لكل أم ولكل الأبناء المجتهدين في الدراسة.

وتعلن وزارة االتربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس اليوم الاثنين فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم.