ترتيب محافظات الجمهورية في أوائل الثانوية العامة 2023.. يا ترى محافظتك منهم؟

حصدت 15 محافظة مقاعد أوائل الثانوية العامة لهذا العام بـ36 طالبا، بينهم 10 مقاعد للشعبة الأدبية، و10 مقاعد لشعبة علمي رياضة، و10 مقاعد لشعبة علمي علوم، ومقعد لكلا من المكفوفين وطلاب الدمج وعلمي رياضة وعلمي علوم وطلاب ستيم.

بينما لم تشارك 11 محافظة بسباق أوائل الثانوية العامة لهذا العام بينها قنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادي الجديد.

أوائل الثانوية العامة 2023

وجاء ترتيب أوائل الثانوية العامة بالمحافظات لهذا العام كالتالي،

- محافظة القاهرة بالمرتبة الأولى بأوائل الثانوية العامة بـ 9 طلاب.

- محافظة الجيزة 4 طلاب بأوائل الثانوية العامة.

-محافظة الغربية 3 طلاب.

- محافظة الدقهلية طالبين.

-محافظة دمياط طالبين.

-محافظة البحيرة، طالبين.

-محافظة المنيا، طالبين.

-محافظة الشرقية طالبين.

-محافظة الإسكندرية طالبة.

-محافظة المنوفية طالب.

-محافظة القليوبية طالب.

-محافظة بورسعيد طالبة.

-محافظة الإسماعيلية طالب.

-محافظة أسوان، طالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح 78% للشعبة العلمية والأدبية، قدم الوزير التهنئة لهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب القسمين الأدبي والعلمي بالمدارس الثانوية بالمحافظات معرفة نتيجة الثانوية العامة من هنا برقم الجلوس والاسم، ثم انقر على زر الاستعلام، وبذلك تظهر أمامك نتيجة طلاب الثانوية العامة للطالب بكل مادة والمجموع الكلى.