كيف تشاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي؟ سؤال يطرحه المواطنون وطلاب وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مختلف الشعب سواء الأدبية أو الرياضية أو العلمية، خاصة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن أسماء الطلاب الأوائل للثانوية العامة.

كيف تشاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي؟

وعن كيف تشاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي؟ من المتوقع أن تنقل كل القنوات المحلية المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، حيث تتسابق عدسات الكاميرات في نقل المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة.

مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي من المتوقع أن يكون الساعة 12 ظهر اليوم، وذلك في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعقد بها مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 لأول مرة.

تهنئة أوائل الثانوية العامة

وهنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.