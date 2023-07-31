«عمر» الأول على الثانوية العامة «ستيم»: «ماليش في السوشيال ميديا وبحب الطب»

أعرب عمر عبد الرحمن، الأول على مدارس steam في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على الجمهورية، قائلا: «لم أتوقع أن أكون الأول، لكني اجتهدت على مدار سنوات».

فرحة في منزل الأول على الثانوية العامة «steam»

وعمت الفرحة على منزل الطالب عمر عبد الرحمن، إذ اعتلت الزغاريد في المنزل في ساعة متأخرة عقب علمهم بحصول ابنهم على المركز الأول على الثانوية العامة لمدارس steam، وبدأ توافد الجيران والأقارب لتقديم التهنئة.

وقال ابن محافظة بني سويف: «تلقيت خبر حصولي على المركز الأول من مدير مدرستي، وكانت والدتي بجواري الأمر الذي كانت معه الفرحة والبكاء».

سر تفوق الاولى على الثانوية العامة steam

وأشار إلى أنه كان يذاكر عدد ساعات غير محدد وأنه كان يحصل قدر المتاح، مؤكدا ضرورة ألا يكون هناك ضغط من أول يوم في الدراسة حتى يتمكن الطالب من التحصيل والتواصل.

وتابع: «كانت أمنيتي امتهان الطب وربنا يكرمني وألتحق بها، وهو ما سعيت إليه منذ التحاقي بالمدرسة في بني سويف»، لافتًا إلى عدم متابعته لوسائل التواصل الاجتماعي قائلا: «مضيعة للوقت ومش بحبها».

وأكد أن دور الأسرة مهم وذلك من خلال توفير الجو المناسب للتحصيل ومن أجل تحقيق الهدوء الكامل، مقدما الشكر الكامل لأسرته على التعب التي قدمته له، مشيرا إلى أن حفظه القران الكريم ودعاء أسرته من أهم عوامل التفوق.

ووجه رسالة إلى زملائه القادمين بأن يكونوا ملتزمين فىيالتحصيل ومحافظين على أداء الصلاة في مواعيدها، وأن يكون لدى الطالب الثقة الكاملة.