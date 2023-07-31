ترتيب المحافظات في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.. تعرف عليه

كشف ترتيب المحافظات في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 عن أرقام وأمور عدة، أولها هو حصد 16 محافظة مقعدها في التتويج الأهم على مستوى وزارة التربية والتعليم بينما تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 9 مقاعد.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بترتيب المحافظات في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 وكأنها تكشف عن تنافس بين أبناء المحافظات أملا في التفوق، كما تقدم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس للطلاب.

أسماء أوائل الثانوية العامة في القاهرة

تصدرت القاهرة جدول أوائل الثانوية العامة 2023 بتواجد 9 طلاب داخل القائمة الأهم، وهم كالتالي:

أوائل الشعبة الأدبية: «سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم، عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي، عز الدين أحمد العوضي رزق، عمرو خالد ناصر عفيفى».

أوائل الشعبة العلمية علوم: «ياسمين شريف حسني عبدالقادر»

أوائل الشعبة العلمية رياضيات: «أروى حسام مدحت محمد فوزي، محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل، مرقس شنودة محارب راغب».

الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي: «علي عامر صلاح الدين محمد طاهر».

أسماء أوائل الثانوية العامة في الجيزة

وكشفت نتيجة الثانوية العامة أن طلاب محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد 4 طلاب وهم:

أوائل الشعبة الأدبية: «فايزة علي محمد محمود، محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب، معاذ عبدالرحيم أحمد يونس، ندا عمر السيد محمد».

أسماء أوائل الثانوية العامة في الغربية

وكشفت نتيجة الثانوية العامة 2023 أن في المركز الثالث حلت محافظة الغربية في قائمة أوائل الثانوية العامة بعدد 3 طلاب وهم:

أوائل الشعبة الأدبية: «نسمة محمد سليمان جسار».

أوائل الشعبة العلمية رياضيات: «مارسلينو سامر سعيد سيدهم، محمود أشرف السيد أبو حادي».

محافظات توجد بطالبين في قائمة أوائل الثانوية العامة

وتواجد 7 محافظات ضمن القائمة التي ضمت طالبين من كل محافظة منها ضمن أوائل الثانوية العامة وهي: «الدقهلية، دمياط، البحيرة، المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية».

محافظات توجد بطالب واحد في قائمة أوائل الثانوية العامة

وتواجد 6 محافظات ضمن القائمة التي ضمت طالب واحد من كل محافظة منها ضمن أوائل الثانوية العامة وهي: «الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، بورسعيد، أسوان، الإسماعيلية».