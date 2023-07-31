أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة، في مختلف الشعب العلمية والأدبية، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنّ نسبة النجاح لهذا العام 78.8%، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا كما يلي.

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم - من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي - من محافظة القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضي رزق - من محافظة القاهرة.

-- عمرو خالد ناصر عفيفي - من محافظة القاهرة.

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر - من محافظة القاهرة.

- أروى حسام مدحت محمد فوزي - من محافظة القاهرة.

- محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل - من محافظة القاهرة.

- مرقس شنودة محارب راغب - من محافظة القاهرة.

- عامر صلاح الدين محمد طاهر - الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي، من محافظة القاهرة.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتيح موقع «الوطن» الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، بعد أن تم اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن الحصول على النتيجة على موقع « الوطن» بمنتهى السرعة من خلال إدخال البيانات لتصلك نتيجة الثانوية العامة فورا بعد اعتمادها مباشرة، من خلال الدخول على موقع الوطن وإدخال رقم التليفون وبيانات الطالب «الاسم رباعي، ورقم الجلوس، واختر الشعبة، واختر محافظتك، والبريد الإلكتروني».