«القاهرة الإخبارية»: انتشار مكثف للجيش اللبناني بمحيط مخيم «عين الحلوة»

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، تجدد الاشتباكات بمخيم «عين الحلوة» في لبنان، ما استدعى انتشارًا أمنيًا مكثفًا في المناطق المحيطة.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، أنه تم نصب عدد من الأكمنة بطريق مخيم عين الحلوة لمواجهة الاشتباكات، كما شهدت المناطق المحيطة انتشارًا مكثفًا لعناصر الجيش اللبناني، خاصةً وحدة المغاوير.

توقف أعمال وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وأشار إلى التنسيق الدائم بين فلسطين ولبنان للحفاظ على أمن المخيمات، مؤكدًا توقف أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بمخيم عين الحلوة.

وكان الجيش اللبناني تعهد بالرد على أي مصدر لإطلاق النيران من داخل مخيم عين الحلوة، في أعقاب وقوع اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 30، على خلفية مقتل أبو أشرف العرموشي، القيادي بحركة فتح العميد، خلال تعرضه لكمين مسلح.