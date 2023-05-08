الجيش اللبناني: 3 إصابات في تبادل إطلاق نار مع مسلحين في «تل الأبيض»

أعلن الجيش اللبناني، قبل قليل، إصابة عسكريين اثنين ومواطن في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقة «بعلبك» شرقي البلاد، كما تم إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية السورية، للاشتباه في تورطه بإطلاق النار على أفراد دورية الجيش.

بيان للجيش اللبناني حول واقعة «تل الأبيض»

وأكد الجيش، في بيان رسمي أصدره اليوم الاثنين، أنه توافرت معلومات، أمس الأحد، عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة «تل الأبيض» بقضاء بعلبك، موضحاً أن قوة من الجيش نفذت تدابير أمنية في المنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين.

وأضاف البيان أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران بالمثل، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وعسكريين اثنين بجروح طفيفة، نقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات للعلاج.

القبض على مطلوب من الجنسية السورية

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على مطلوب من الجنسية السورية، للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على دورية الجيش، وضبط بحوزته سلاح حربي نوع «كلاشينكوف»، وكمية من مخدر الحشيش، وعدد من الذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع، وعثر بداخلها على سلاح حربي نوع (P.K.S)، وسلاحين حربيين نوع «كلاشينكوف»، و3 قذائف «أر بي جي»، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المضبوطات، وتمت مباشرة التحقيق مع الموقوف، بإشراف القضاء المختص.