الجيش اللبناني: القبض على قيادي بارز بتنظيم القاعدة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.

وأكدت قيادة الجيش في بيان لها اليوم أنه بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، ألقت وحدة خاصة من مديرية المخابرات أمس في بلدة دير عمار بمحافظة الشمال القبض على المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.

المتهم كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم

وأضافت أن المتهم كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في عام 2007 بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في عام 2014 حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين.

وأوضحت أن التحقيق لا يزال مستمرا مع المتهن بإشراف القضاء المختص.