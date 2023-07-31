«الشيتاني»: الاستثمار في التعليم له آثار إيجابية على مشكلة الزيادة السكانية

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن الأرقام الخاصة بالزيادة السكانية تشير إلى مشكلة ولكن لا تعكس خطورتها، إذ إن هناك مناطق ترتفع بها معدلات الإنجاب وأخرى تنخفض بها تلك المعدلات.

وأضاف «الشيتاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن معدل المواليد السنوي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشير إلى وجود انخفاض سنوي، ولكن ليس بالدرجة التي تخطط لها الدولة في رؤية مصر 2030، متابعا أن مواجهة مشكلة الكثافة السكانية يتم من خلال تنظيم الأسرة والتنمية.

العلاقة بين التعليم والكثافة السكانية

وتابع، أن المناطق التي ترتفع بها نسب الأمية تكون معدلات الإنجاب فيها عالية، مشيرا إلى أن تعليم البنات لأعلى مستوى «أي التعليم الجامعي» يقلل من معدلات الإنجاب، فأصبح الاستثمار في التعليم له آثار إيجابية على مشكلة السكان، مؤكدا: «هناك مناطق في مصر معدلات الإنجاب فيها تماثل أوروبا مثل بورسعيد وإسكندرية فضلا عن العديد من المناطق الحضرية في القاهرة».

أهمية التوعية ونشر خدمات تنظيم الأسرة

وأكمل «الشيتاني»: «نحن بحاجة إلى الاستهداف واللامركزية من أجل الوصول للمعدل الطبيعي للزيادة السكانية»، مؤكدا أهمية التوعية ونشر خدمات تنظيم الأسرة، مضيفا: «مبادرة حياة كريمة سيكون لها دورا وتوابع مهمة وآثار إيجابية في المستقبل حول مشكلة الزيادة السكانية كونها أحد البرامج المتكاملة التي تتعامل مع البنية الأساسية وتنمية الإنسان والتوعية».