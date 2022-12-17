مخرج مسرحي: نحتاج لمسارح ومراكز ثقافة بالمناطق ذات الكثافة السكانية

قال أحمد السيد المخرج المسرحي، إن الأعمال المسرحية والفنية تلعب دورا مهما في تشكيل وعي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية، وذلك بإعتباره أحد أدوات القوى الناعمة التي من شأنها تكوين رأي الجمهور.

وأوضح المخرج أحمد السيد أن العمل المسرحي ينقسم إلى قسمين أولهما الخدمي والذي يقوم بقدميه بعرضه دون الحصول على أي مكافآت أو امتيازات مادية والآخر استثماري والذي يقدم من قبل مجموعات مسرحية تهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الربح المادي حيث يكون الدخول للمسرح المعرض به المسرحية بمقابل مادي.

يجب على الدولة أن تطلق مشروعا قوميا للتنمية الثقافية والمسرحية

وعن سبل عودة الفنون المسرحية لقوتها من جديد في جذب الجمهور تجاها قال المخرج المسرحي يجب على الدولة أن تطلق مشروعا قوميا للتنمية الثقافية والمسرحية على أن يتمثل المشروع في بناء مسارح وقصور ثقافى بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة حيث تعاني معظم المدن العمرانية الجديدة من حالة فقر بالمؤسسات المسرحية والثقافية الأمر الذي يتطلب من المسؤولين النظر بهذا الصدد.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة مؤسسة خالد محيي الدين التابعة لحزب التجمع والمنعقدة بمقر الحزب بمنطقة وسط البلد لعرض كل الرؤى ووجهات النظر الثقافية والتي من شأنها دعم العمل المسرحي.