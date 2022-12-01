وزير الإسكان: الكثافة السكانية أصابت البيئة العمرانية بتشوهات كبيرة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: «لما حافظنا على الشكل العمراني القديم حدث تشوه بالبيئة العمرانية نتيجة تجاوز الحدود القصوى لكثافة السكان والأنشطة والاستخدامات».

وتابع خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنشطة السكان المتزايدة أدت إلى تشوه البيئة العمرانية حيث طغى الانتفاع على مستوى الفرد على الخسارة التي يخسرها المستوى الجمعي».

واستكمل: «انتقلنا من عمران يهتم بالمقياس الإنساني حتى أصبح التركيز على القيم المادية وحدها، وحدث تجاهل لقواعد ونظم البناء وضوابط البيئة العمرانية المناسبة لحياة الإنسان».

وأضاف: «ثقافة التزاحم بدأت تظهر في عمران بلا هوية، عبر الاستغلال الجائر وغير الرشيد للأراضي وفقدان مفهوم السكن»، لافتًا إلى أن شارع البنك بالمنصورة لا يمكن يكون مكان للسكن لأنه تجاوز كل القيم الإنسانية للعمران فضلا عن التشوه البصري.