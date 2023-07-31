الكرملين: كييف تنفق مساعدات الناتو بمليارات الدولارات بلا هدف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع أبلغ بوتين بنتائج زيارته لكوريا الشمالية، قائلا إن كييف تنفق مساعدات الناتو بمليارات الدولارات بلا أي هدف، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

عدم توافر أسس لمحادثات السلام

وأكد المتحدث الرسمي في وقت سابق أن الهجوم الأوكراني المضاد لا يسير كما كان مخطط له، ولا تتوافر حاليا أسس لمحادثات سلام.