«الكرملين»: استمرار اجتماع العمل بين بوتين وقادة الدول الأفريقية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، استمرار اجتماع العمل الذي عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة الدول الأفريقية بشأن أوكرانيا، الذي بدأ قبل ساعة ونصف الساعة، في مدينة «سان بطرسبرج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، اتفقت روسيا ودول أفريقية، على التعاون فيما يتعلق بطلب تعويضات عن الأضرار سواء الاقتصادية والإنسانية، التي سببها الاستعمار ومواصلة استعادة القطع الأثرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اتفاق «روسي إفريقي» على معارضة كل أشكال التمييز

وقال الإعلان الختامي للقمة «الروسية الإفريقية»، إن الجانبين، اتفقا على معارضة كل أشكال التمييز وعدم التسامح بما فيها القومية ذات النوازع العدوانية والنازية الجديدة والفاشية الجديدة ورهاب الأفارقة ورهاب روسيا.

وفي تعليق على القصف الأوكراني على مدينة تاجانروج الروسية، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ«البيت الأبيض»،، جون كيربي، إن «واشنطن» لا تشجع أو تسهل الهجمات داخل روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، اعلنت في وقت سابق، تنفيذ أوكرانيا هجومًا، بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي «إس-200»، وصفته بالإرهابي في مدينة تاجانروج التابعة لمقاطعة روستوف، فيما أشارت سلطات المقاطعة الواقعة إلى إسقاط صاروخا ثانٍ في منطقة آزوف في المقاطعة الواقعة غرب البلاد.