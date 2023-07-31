يترقب طلاب الثانوية العامة، إعلان مصاريف الجامعة الفرنسية في مصر لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة، خاصة الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وفقًا للتنسيق بمراحله المختلفة، إذ تعتبر الجامعة الفرنسية في مصر من الجامعات التي تدرس مناهج عالمية لمنتسبيها.

مصاريف الجامعة الفرنسية في مصر لعام 2023-2024

وتقدر مصاريف الجامعة الفرنسية في مصر لعام 2023-2024، بحسب الموقع الرسمي للجامعة، بحسب الكلية على النحو التالي:

- مصاريف كلية الهندسة 135 ألف جنيه

وتبلغ مصروفات الفئة (أ): 101.250 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة (ب): 114.750 ألف جنيه.

أما مصروفات الفئة (ج): 101.250 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة ونظم المعلومات 125 ألف جنيه

وتبلغ مصروفات الفئة (أ): 93.750 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة (ب): 106.250 ألف جنيه.

أما مصروفات الفئة (ج): 118.750 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات التطبيقية 115 ألف جنيه

وتبلغ مصروفات الفئة (أ): 86.250 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة (ب): 97.750 ألف جنيه.

أما مصروفات الفئة (ج): 109.250 ألف جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإنّه بالإضافة إلى الرسوم المذكورة أعلاه، يتم إضافة رسوم أخرى للجامعات الفرنسية الشريكة سنويًا لبرامج البكالوريوس ولبرامج الماجستير أيضًا، يتم تحصيلها باليورو (بين 170 و243 يورو).

وتقدم الجامعة الفرنسية في مصر، منحًا دراسية على أساس الجدارة يمكن أن تغطي 15-25% من الرسوم الدراسية بناءً على الإنجازات الأكاديمية في درجات شهادات المدرسة الثانوية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة الفرنسية في مصر

وتتمثل الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة الفرنسية في مصر لعام 2023 - 2024 في الآتي:

- تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة تعادلها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب إن وجدت.

- صورة من بطاقة الرقم لولي الأمر.

- نسخة من جواز السفر بالإضافة إلي صورة من الإقامة للوافدين.

- عدد أربعة صور شخصية للطالب.

- أن يقوم الطالب بملء الإستمارة الخاصة للالتحاق بالجامعة.

تخصصات وبرامج الجامعة الفرنسية في مصر

الجامعة الفرنسية في مصر هي جامعة معتمدة من التعليم العالي في مصر ولديها شراكات مع عدة جامعات في فرنسا وتتضمن 3 كليات:

- كلية الهندسة.

- كلية الإدارة و نظم المعلومات.

- كلية اللغات التطبيقية.

كلية الهندسة

وتمنح كلية الهندسية بالجامعة الفرنسية في مصر عضوية نقابة المهندسين في مصر.

بكالوريوس مصري في ثلاث تخصصات:

1. الإنتاج والطاقة والتحكم الآلي.

2. تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات.

3. الهندسة المعمارية.

لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية حسب رغبة الطالب بهذين القسمين

1. الإنتاج والطاقة والتحكم الآلي.

2. تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات.

قسم باللغة الفرنسية وقسم باللغة الإنجليزية

القسم الخاص بالهندسة المعمارية فقط الدراسه باللغة الفرنسية/ الإنجليزية

كلية الإدارة ونظم المعلومات

بكالوريوس مصري في تخصصين:

1. إدارة الأعمال.

2. نظم المعلومات.

وهناك قسمين للدراسة في كل تخصص قسم اللغة الفرنسية وقسم الدراسة به باللغة الإنجليزية.

كلية اللغات التطبيقية

ليسانس مصري في تخصصين:

1. قسم الأعمال والتجارة الدولية

2. قسم الترجمة التخصصية بالإضافة إلي الليسانس المصري يحصل الطالب في السنة الثالثة علي ليسانس فرنسي من «جامعة السوربون» وفي السنة الرابعة يحصل على الليسانس المصري.

الدراسة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية

وأشارت الجامعة إلى أنّ كلية اللغات التطيبقية يتم دراسة اللغة في مجالات العمل وليست على نمط كليات الآداب والألسن، لأنّ الدراسة تشمل السياحة والقانون والإدارة والإعلام، ما يجعل الخريج يجد وظائف في وزارة الخارجية والمنظمات الدولية وغيرها.

وتقع الجامعة في مدينة الشروق بالقاهرة في الكيلو 37 أمام مدينتي ولها مدخل من طريق السويس، وأيضًا من طريق مصر إسماعيلية بجوار الجامعة البريطانية والجامعة المفتوحة.