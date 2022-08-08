مصاريف الجامعة الفرنسية 2022.. موحدة لمختلف الكليات والبرامج

يترقب الطلاب، الإعلان عن مصاريف الجامعة الفرنسية 2022-2023، وخاصة الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وفقا للتنسيق بمراحله المختلفة، حيث تعتبر من الجامعات التي تدرس مناهج عالمية لمنتسبيها.

مصاريف الجامعة الفرنسية 2022

وقالت الجامعة الفرنسية، إن المصاريف السنوية للعام الدراسي 2022/2023، هي 105000 جنيه مصري لمختلف الكليات والبرامج.

وكشفت الجامعة الفرنسية، في بيان لها، عن تقديمها منح دراسية مخصصة للطلاب المتفوقين بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع مجموعة من المدارس في مصر، حيث من المقرر زيادة عددها، فضلاً على أن طلابنا يمكنهم الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس المعترف به دولياً بعد 3 سنوات فقط بدلاً من 4 سنوات، بالتالي يمكنهم العمل محلياً أو دوليًا أو مواصلة دراساتهم للحصول على «الماستر» في الجامعة الفرنسية في مصر أو بأوروبا.

كليات وبرامج الجامعة الفرنسية 2022

وكشفت الجامعة عن الكليات والبرامج، والتي بلغت 6 برامج بالإضافة إلى خطة طموحة للتوسع خلال العامين المقبلين، ويتم منح الطلاب شهادة بكالوريوس أو ليسانس معترف بها ويستطيع الطلاب قضاء فصل دراسي واحد على الأقل في فرنسا.

وتنقسم برامج الجامعة الدراسية إلى:

- برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس.

- الذكاء الاصطناعي والحوسبة المدمجة، وتصل مدة الدراسة به 5 سنوات.

- العمارة المستدامة، ومدة الدراسة بها 5 سنوات.

- الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس، ومدة الدراسة بها 5 سنوات.

- الإدارة والاقتصاد، مدة الدراسة بها 3 سنوات.

- اللغات التطبيقية، مدة الدراسة بها 3 سنوات.

كما تضم برامج الدراسات العليا الآتي:

- البنوك والتمويل، ومدة الدراسة سنتان.

- السياحة وإدارة التراث الثقافي، مدة الدراسة سنتين.

- المنح الدراسية نقدم منح دراسية مخصصة للطلاب المتفوقين.

مميزات الدراسة في الجامعة الفرنسية في مصر

- تعتبر الدراسة في الجامعة الفرنسية في مصر بمثابة الدراسة في فرنسا وأوروبا، حيث تقدم أنظمة الدراسة الأوروبية لمدة 3 سنوات فقط للحصول على بكالوريوس أو الليسانس بالإضافة إلى سنتين للحصول على درجة الماستر.

- تتيح للطلاب إمكانية السفر بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس لاستكمال دراسة الماستر في فرنسا أو أوروبا، كما يمكنهم الانضمام لسوق العمل بعد 3 سنوات واستكمال الماستر لدى الجامعة الفرنسية في مصر بالتوازي مع عملهم.

- تتيح لجميع الطلاب قضاء فصل دراسي واحد على الأقل في فرنسا ليتمكنوا من التعرف على الثقافة الفرنسية عن قرب.