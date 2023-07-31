الرقابة المالية: «المرأة تقود للتنفيذيات» يدعم رؤية الدولة في بناء الكوادر

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيل وبناء كوادر نسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

تنمية المهارات والقدرات لدى المرأة

ويعد البرنامج أحد برامج «مدرسة المرأة للقيادة»، التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنمية المهارات والقدرات لدى المرأة في المناصب التنفيذية، وتعزيز الخبرات للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص من سن 22-50 عامًا، حيث يشارك العديد من الوزراء والأكاديميين والمتخصصين في اللجان التي تُجري الاختبارات التأهيلية للكوادر النسائية المُشاركة في البرنامج.

جهد مميز في توقيت شديد الأهمية

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات الذي تنظمه وتستضيفه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمثابة جهد مميز في توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية في بناء كوادر مؤهلة لتتقدم وتتولى مهام تساعد على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

تقديم كوادر نسائية مؤهلة

وتابع الدكتور فريد إن النهج الذي تبنته الأكاديمية في بناء البرنامج يرتكز على تقديم عملية التأهيل على التمكين وذلك لضمان تقديم كوادر نسائية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات العلمية والعملية التي تحتاجها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات والتخصصات حالياً.

البرنامج نقطة تحول في آلية وطريقة بناء كوادر مصرية

وأوضح رئيس الهيئة أن النهج العلمي الذي يتم اتباعه في كل مراحل البرنامج يتسم بالشفافية بداية من الإعلان والاختيار ثم التأهيل من خلال اطلاعهم على المناهج العلمية والنظريات المختلفة لتحسين مستويات الفهم والاطلاع وصولا إلى مرحلة الاختبار والتقييم من خلال لجان اختبار وفق عملية محترفة تضمن اختيار الكوادر التي تمتلك المؤهلات اللازمة، حيث يعد البرنامج نقطة تحول في آلية وطريقة بناء كوادر مصرية قادرة على المشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل.

خدمة الاقتصاد القومي

وكشف «فريد»، عن تعاون مرتقب بين الرقابة المالية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز قدرات السيدات المؤهلات وتعريفهم بالخدمات المالية غير المصرفية ودورها في خدمة الاقتصاد القومي، وفي الختام قدم رئيس الهيئة رسالة إلى خريجات البرنامج والمشاركات قائلاً: «الاعتقاد الدائم بأنك قد حققت الهدف وأصبحت الأفضل هو بداية فقدان الحماس والبوصلة وعدم استكمال المشوار».

عملية الاختبار والتقييم

ومن جانبها أكدت دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سعادتها بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب كوكبة من القامات المصرية في مختلف التخصصات في لجان مقابلات برنامج «المرأة تقود: للتنفيذيات»، حيث شارك العديد من الوزراء ورجال الدولة ورؤساء المؤسسات الدولية والشركات العالمية والخبراء في اللجان التي تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمات اللاتي استطعن اجتياز مراحل الاختبارات والتقييمات، وأضافت أن عملية الاختبار والتقييم لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لتبوء مناصب تنفيذية قيادية تتم بشكل احترافي لضمان تكافؤ الفرص.

البرنامج يدعم تحقيق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وتابعت راغب: «البرنامج يدعم تحقيق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة أكبر للمرأة المؤهلة للقيادة والتطوير، ويستهدف برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، تدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة».