الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف 6 خريجات من برنامج المصريات بالخارج

استضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب، على هامش فاعليات برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، 6 خريجات من برنامج تدريب المصريات بالخارج ضمن برامج مدرسة المرأة للمهام القيادية، وهو أولى المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكانا وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتمكنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

برنامج المصريات بالخارج

ويعتبر برنامج المصريات بالخارج بداية سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التي ستوجه للمرأة بمختلف الفئات، واستهدف برنامج «المصـريـات فـي الخـارج» المصريات اللاتي يعـشـن في الخـارج ويريدن فرصـة تطويـر الذات وإثقال المهارات وذلك من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاتها.

واستمر البرنامـج 75 يومـا تدريبيـا جرى خلالها إثراء المتدربات بتجربـة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف، وجرى تصميم البرنامج لتجري إدارته وبـثه مـن خـلال المنـصـة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب التي من شأنها إعطاء القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمني لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط.

محاور برنامج المصريات في الخارج

وتضمن برنامج تدريب المصريات في الخارج للأكادمية الوطنية للتدريب، محاور مختلفة منها، محور المهارات الشخصية، محـور المهارات القيادية، محـور الإعلام والعلاقات العامة، محور التاريخ والهوية المصرية والثقافية، صناعة العلامة التجارية: محور التسويق لإمكانات وفرص الدولة المصرية، محور تنظيم وإدارة الفعاليات واللقاءات والأحداث، محور العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محور حقوق المرأة في المواثيق الدولية والدستور المصري، محور التوعية العامة والأمن القومي، محور الاقتصاد والتنمية المستدامة ومحور تكنولوجيا المعلومات.