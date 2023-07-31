«التنسيقية» تعيد نشر رابط لجنة الدمج والتأهيل لتسجيل طلبات المفرج عنهم

جددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشر الرابط الإلكتروني الخاص بلجنة الدمج والتأهيل التي دشنتها التنسيقية مؤخرا، وذلك لتسجيل طلبات المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب على تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة، والمساعدة والمساندة اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

طرق التقدم بطلبات إلى لجنة الدمج والتأهيل

وللتقدم بطلبات إلى لجنة الدمج والتأهيل التي دشنتها التنسيقية يكون من خلال الضغط هــنا

ومنذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل من العام الماضي 2022، وهى تعمل على البحث في أوضاع السجناء، وتجهيز قوائم ضمت المشات من الأسماء التي تم الإفراج عنها بالفعل.

لجنة العفو الرئاسي

كان الجديد هذه المرة في دور لجنة العفو الرئاسي، هي مبادرة «الدمج المجتمعي» للمفرج عنهم، إذ تساعدهم اللجنة في العودة إلى أعمالهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لمن تركوا أعمالهم، وعودة الطلاب منهم لاستكمال الدراسة، وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك، حتى يعود هؤلاء الأفراد إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى بشكل طبيعي.