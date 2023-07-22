طارق الخولي: الدولة تحرص على تذليل جميع العقبات أمام لجنة العفو الرئاسي

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة العفو الرئاسي تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة على أرض الواقع، والفضل الأول والأخير يعود لدعم القيادة السياسية.

عضو لجنة العفو: القيادة السياسية تستجيب دائما لمطالبنا

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تقدم شتى أشكال الدعم للجنة، كما تحرص على تذليل العقبات التي تواجه اللجنة بقدر الإمكان، ودائما تستجيب للمطالب، وهو ما يعود بالإيجاب على عمل أعضاء اللجنة ويشجعهم على تقديم أفضل النتائج في هذا الملف.

طارق الخولي: الحبس الاحتياطي ضروري في الجرائم شديدة الخطورة

وأشار «الخولي» إلى أن هناك بعض العقبات التي تواجه اللجنة، ومن أبرزها الحبس الاحتياطي، موضحا: «أعتقد أن من أبرز العقبات مسألة الحبس الاحتياطي، ولا يمكن إنكار أنه في بعض الأحيان يكون من المهم استعماله في جرائم الإرهاب والجرائم شديدة الخطورة».

وأكد أن الأمر يمكن معالجته من خلال الحوار الوطني، موضحا: «نحن نتطلع إلى أن يسفر الحوار الوطنى عن وجود وجهة نظر مناسبة في مسألة الحبس الاحتياطي والتوصل إلى بدائل مناسبة».