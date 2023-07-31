«العالم بيطور».. أقسام دراسية حديثة في الجامعات التقليدية

يسير العلم بشكل سريع فيضيف تخصصات ومجالات ويلغي أخرى، ليجعل سوق العمل متطورًا لا يقف عند تخصص أو مجال دراسة، ومواكبة لذلك التطور استحدثت وزارة التعليم العالي فى مصر عدة أقسام حديثة بالكليات التقليدية، ليواكب خريجوها العصر الحديث وتلبية لسوق العمل، فضلًا عن إنشاء كليات بأكملها لبعض التخصصات رغبة فى تخريج جيل قادر على سد احتياجات العمل.

أقسام دراسية حديثة لطلاب الثانوية العامة 2023

وتنشر «الوطن» وفقا للتعليم العالي قائمة بأقسام لتخصصات حديثة بكليات تقليدية، ليتمكن الطلاب عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من اختيار القسم المناسب لهم، أو الكلية التي تلبي رغبتهم بالعمل.

- قسم الترجمة الفورية بكلية الأداب بجامعة سوهاج.

- قسم الذكاء الإصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج.

- قسم هندسة المساحة بكلية الأداب بجامعة سوهاج.

- أقسام تكنولوجيا المعلومات و الروبوتات والذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان.

- برنامج الترجمة التخخصية بكلية الأاداب بجامعة القاهرة.

- قسم ميكاترونكس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

- برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الأداب بجامعة القاهرة.

- برنامج جورجيا بكلية الأداب بجامعة القاهرة.

- قسم علوم الحاسبات والمعلومات بكلية الذكاء الإصطناعى بجامعه مطروح.

نتيجة الثانوية العامة2023

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد نتيجة الثانوية العامة وأوائل الثانوية العامة 2023 لهذا العام بنسبة نجاح 78% ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة النتيجة من هنا برقم الجلوس والاسم فقط.