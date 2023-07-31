رئيس حزب الجيل يروي ذكرياته مع نتيجة الثانوية العامة: كنت الأول على مدرستي

في أجواء اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يسترجع العديد ذكرياته في هذا اليوم، البعض يصف لحظة ظهور النتيجة، بأنَّها لحظة لا تُنسى أبدًا، ومنهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية في مصر، الذي قال لـ«الوطن»، إنَّ يوم ظهور نتيجته في الثانوية العامة كان في نفس الفترة التي تمكّن خلال الجيش المصري من تحقيق النصر في حرب السادس من أكتوبر.

تزامن نتيجة الثانوية العامة لرئيس حزب الجيل مع حرب أكتوبر

وقال رئيس حزب الجيل: «وقت امتحانات الثانوية العامة كان بعد انتصار أكتوبر بأشهر، بالتالي كان من المتوقع أن تكون الأسئلة أغلبها عن الوطنية والانتصار وأشياء من هذا القبيل، وبالفعل كان كثير من أسئلة اللغة العربية والتاريخ وموضوع التعبير في اللغة الإنجليزية عن بطولة الجيش المصري وعبوره قناة السويس واجتياحه خط بارليف، لذلك أعتبر دفعتي في الثانوية العامة من الدفعات المحظوظة لأن توقعاتنا في كثير من الأسئلة كانت صحيحة».

زغاريد وشربات في يوم نتيجة الثانوية العامة

أما عن لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة، فوصفها رئيس حزب الجيل بأنها كانت لحظة فرحة عارمة في كل الشوارع المصري، وقال: «ذهبت إلى مدرستي في هذا اليوم حتى أتعرف على نتيجتي، وانتظرت إلى الظهر حتى جاءت النتيجة في مظروف كبير من طنطا، حتى أجد أنني حصلت على 85% وكنت الأول على مدرستي، وكانت فرحتي في هذا اليوم لا تُوصف»

ووصف رئيس حزب الجيل الفرحة في بيته بيوم إعلان نتيجة الثانوية العامة قائلًا: «كان عندنا فرح في اليوم دا، ووزعنا الشربات في الشارع وعلى الجيران، واستمرت المباركات والزغاريد طوال اليوم»، وتوجه رئيس حزب الجيل بالنصح لطلاب الثانوية العامة 2023 قائلًا: «نتيجة الثانوية العامة 2023 ليست نهاية الدنيا بل هي بدايتها، تقبلها بقلب راضي وابدأ في التحضير للآتي من حياتك».