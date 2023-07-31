أسعار التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، أحد الأمور التي تشغل بال العديد من طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية لطلبة الصف الثالث الثانوي في محاولة لتحسين المجموع، ليتثنى لهم دخول كليات يتطلعون لها، ويقف الأمر على درجة أو درجتين.

ووفق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّها أتاحت التظلم بدفع 200 جنيه عن كل مادة، مشيرة إلى أنّ التظلم يتم على مرحلتين، الأولى من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، وبعد قبول التظلم يتم التوجه لأماكن الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم بشأنها الطالب.

أماكن مكاتب التظلمات على نتيجة الثانوية 2023

وفي وقت سابق، خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في المحافظات، كما يلي.

تظلمات القاهرة الكبرى وأول الصعيد

- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- تضم 6 مديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم.

تظلمات الإسكندرية

- داخل لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ) في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

- التظلمات لطلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحير.

تظلمات الدقهلية والشرقية ودمياط

- التظلم داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة توجد لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب).

- تضم 3 مديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط.

طلاب الإسماعيلية وسيناء

- التظلم لطلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء.

- التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية وذلك في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

تظلمات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي

- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط.

- تضم 4 مديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد.

- داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر

- التظلم في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.

- تغطى مديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر.

- تقديم التظلمات نتيجة الثانوية العامة في لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا.

روابط نتيجة الثانوية العامة على موقع الوطن

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة