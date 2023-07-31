مكتبة الإسكندرية و«القومي للإعاقة» يبحثان آليات التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أمس الأحد، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمكتبه بمقر مكتبة الإسكندرية.

وأشاد مدير مكتبة الإسكندرية، خلال اللقاء، بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهد المبذول من المشرف العام تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، خلال اللقاء عن الدور التوعوي والتنويري الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية كمنارة ثقافية في مصر والمنطقة العربية والعالم.

بحث آليات التعاون المشترك

وشهد اللقاء بين الطرفين بحث آليات أوجه التعاون ما بين المكتبة والمجلس القومي للإعاقة فيما يخص تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الثقافية والتعليمية والفن والموسيقى وتنمية الحرف، ومشاركتهم في الندوات والورش والمعارض، وتدريب وتأهيل الإعاقات بمختلف أنواعها.

كما شهد اللقاء بحث أوجه وآليات التمكين التكنولوجي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور المكتبة مع المجلس في هذا الصدد.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، إن اللقاء تطرق إيضاً إلى بحث أوجه الاستفادة من إمكانيات المكتبة المعرفية وسبل الإتاحة الموجودة فيها، وكيفية تدريب الجمعيات الأهلية من خلال التعاون بين المجلس والمكتبة فيما يخص تطوير آلياتها في دعمها وتبنيها لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاتفاق بين المكتبة و المجلس القومي للإعاقة

وكشفت المشرف العام على المجلس، عن الاتفاق فيما بين المكتبة والمجلس على خطة عمل تنسيقية مقترحة، تشمل إتاحة المناهج والكتب بمختلف تصنيفاتها لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإعاقات السمعية.

وأشادت «كريم» بالنتائج التي خرجت من وراء اللقاء، والاتفاق على خطة عمل مستقبلية بين المكتبة والمجلس هدفها صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فيما يخص الإتاحة والتمكين والدمج والتوعية.