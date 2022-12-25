«القومي للإعاقة»: المجلس ساهم في استخراج 500 بطاقة خدمات متكاملة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن القيادة السياسية تقدم الكثير من الجهود لدعم المجلس، مشيرة إلى إعداد تقرير مبدئي لما جرى إنجازه هذا العام، على رأسها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين، ويتلقى منها المجلس تقرير بشكل يومي، من أجل الوقوف على تطورات الأمور، والعمل على حل الأمور التي تتطلب تدخلات سريعة.

وأضافت أن المجلس يتلقى ما يقرب من 15 شكوى بشكل يومي، من خلال الرقم المختصر خلال فترة عمله، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة عصرا، أبرزها بطاقة الخدمات المتكاملة المميكنة، والتي تصدر بشكل إجرائي على مرحلتين، الأولى الكشف الطبي الذي يخضع لإشراف وزارة الصحة، والكشف الوظيفي، التابع لوزارة التضامن، مشيرة أن المجلس ساهم بدوره في استخراج 500 بطاقة.

وأشادت بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة فهي مشروع عبقري، يقوم على التنمية الاجتماعية الدامجة الشاملة، يسير في قاطرة واحدة، ويراعي مكون الاعاقة في كافة مشروعاته.

وأشارت شاكر الى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقت في 2019، مشيرة الى أن المحور الثالث يخص ذوي الإعاقة، والمجلس يتابع بشكل مستمر تنفيذ الاستراتيجية، فهي تتناول جميع الجوانب من العمل والتعليم والصحة والتوعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بالمجلس، لاستعراض تقرير ما جرى خلال عام 2022 من تدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركات الدولية والمحلية والعربية، والتشريعات التي جرى التدخل فيها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عرض خطة عمل المجلس للعام 2023.