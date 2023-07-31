فرنسا: أولوياتنا في النيجر تأمين سلامة مواطنينا ومصالح بلادنا

رفضت فرنسا التعليق على أنباء تحضيرها لعمل عسكري في النيجر، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وقالت إن أولويتنا تأمين سلامة مواطنينا في النيجر ومصالح بلادنا، مؤكدة أن الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للنيجر.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى وقت سابق، بأن «هذا الانقلاب غير شرعي بتاتا وخطير للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها»، داعيا في نفس الوقت للإفراج عن الرئيس محمد بازوم.

واعتبر أن الإطاحة برئيس النيجر المنتخب «خطيرا» على منطقة الساحل، في وقت تسعى دول غربية كبرى للمحافظة على حليف رئيسي في المنطقة التي تشهد أعمال تمرد.

احتشاد أمام سفارة فرنسا

واحتشد الآلاف من المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي، ورددوا شعارات معادية لفرنسا وسط أجواء متوترة، خلال مسيرة لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في النيجر.

تعليق المساعدات

وقد أعلنت الخارجية الفرنسية، أمس، تعليق فرنسا جميع مساعداتها التنموية بشكل فوري ووقف دعم الميزانية للنيجر، وذلك على خلفية آخر التطورات في البلاد حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجر، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.